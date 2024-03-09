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Hatay’da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 15 Metreye Kadar Düştü

Hatay'da yaşanan sağanak yağışın ardından etkili olan sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürerek özellikle yolculukları olumsuz etkiledi.

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atay’ın Altınözü ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonrası etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Altınözü-Antakya kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hatay

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