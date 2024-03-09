Hatay’da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 15 Metreye Kadar Düştü

atay’ın Altınözü ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonrası etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Altınözü-Antakya kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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