Hayırsever ressam bağışladığı eserleriyle hayata dokunuyor haberi

LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA – Gazze, engelliler, çocuklar ve ihtiyaç sahipleri yararına sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinliklerde satılan eserlerinin gelirini bağışlayarak farkındalık oluşturmaya çalışan ressam Emine Bayraktar, destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor.

İstanbul'da yaşayan Emine Bayraktar, genç yaşta ilgi duyduğu resim sanatında yeteneğini geliştirmek için 2011-2017 arasında eğitim aldı. Aynı dönemde Üsküdar Türk İslam Sanatları İhtisas Okulu'nda tezhip de öğrenen Bayraktar, “Her şey bir hayalle başlar, inançla başarıya ulaşır” ilkesiyle sanatını geliştirerek, eserleriyle yurt içiyle yurt dışında pek çok karma sergi ve fuara katıldı.

Son dönemde soft pastel tekniğine ağırlık vererek natürmort, peyzaj, portre ve at resimleri üzerine çalışmalarını sürdüren Bayraktar, birçok kişisel sergi düzenledi, eserleriyle yurt içi ve yurt dışında 50'nin üzerinde sergi ve fuarda yer aldı.

Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer alan Bayraktar, geliri Gazze'ye bağışlanan “Filistin'in Renkleri” isimli sergide çocukları resmettiği “Gazze'de Çocuk Olmak” ve “Savaş ve Umut” eserleriyle dikkati çekti. Bayraktar'ın bu eserlerinin satışından elde edilen gelir Gazze'ye destek olarak gönderildi.

– Kabe ve Ortaköy Camii adlı resimlerini müzayedeyle bağışladı

Yaptığı Kabe ve Ortaköy Camii adlı eserlerini de müzayede yoluyla Kıymet Hatun Çocuk Akademisi Kütüphanesine bağışlayan Bayraktar, Sanatta Engel Yok Vakfı'na da yaptığı resimlerle destek verdi.

Katar'da düzenlenen uluslararası resim fuarında Master Class Ödülü alan Bayraktar'ın, Lale Müzesi'nde “Rönesans dehası Da Vinci” sergisinde Mona Lisa'yı lalelerle yorumladığı çalışmasının da bulunduğu 4 eseri yer aldı.

Üsküdar'daki İstanbul Sanat Atölyesi'nde karakalem ve pastel boya üzerine dersler vererek sanatına olan tutkusunu öğrencileriyle paylaşan Bayraktar, Gazze, engelliler, çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine eserleriyle destek oldu.

Dünya Ressamlar Günü'nde AA muhabirine konuşan Bayraktar, gençlik yıllarında annesinin eski dergilerindeki modellerden çizimler yaptığını belirterek, güzel sanatlar fakültesine gidemediğini, ancak çocukları büyüyünce hayalindeki resim sanatına yöneldiğini ve eğitimler aldığını söyledi.

– Resim yapma isteği hiç bitmedi

Resim yapma isteğinin hiç bitmediğini anlatan Bayraktar, “'Bu sanatı öğreneceğim.' dedim. Farklı hocalardan, farklı disiplinlerde eğitimler aldım. Farklı atölyelerde, farklı disiplinlerde bütün tekniklere hakim olacak şekilde resim sanatını icra etmeye başladım. Kara kalem, pastel, yağlı boya, sulu boya resimler yaptım. Yaklaşık 10 senedir de profesyonel olarak resim yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sanatını geliştirdikten sonra ilk kişisel sergisini açtığını dile getiren Bayraktar, at resimleri de yaptığını, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde at resim sergisi de olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye yardım amacıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen Filistin'in Renkleri isimli sergide yer alan “Gazze'de Çocuk Olmak” ve “Savaş ve Umut” adlı çalışmasını canlı performansla yaptığını aktaran Bayraktar, şunları dile getirdi:

“Filistin bayrağı tutan bir görselden yararlanarak, iki resimde de pastel olarak çalıştım. Orada dram, savaş var ama bir taraftan da umut var. Oradaki çocukları, çocukların yüzündeki hem o acıyı hem umudu resmetmek, bir farkındalık oluşturabilmek istedim. Hedefim aynı zamanda da onları bir şekilde iyi sanatseverlere ulaştırarak, oradan elde ettiğimiz geliri de Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmaktı. Sonrasında da İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği müzayedeyle bir sanatsever, hayırsever aldı. Tabii gelirinin tamamı da Gazze'ye bağışladık.”

– “Bunlara, kim olursa olsun sessiz kalınmamalı”

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca çocuklar ve engelliler yararına düzenlenen etkinliklere de katılarak eserlerini bağışladığını ifade eden Bayraktar, çocuk kütüphaneleri ve yenidoğan üniteleri gibi yerlere hayır ve iyilik için eser verdiğini kaydetti.

Bayraktar, “Sosyal sorumluluk içeren bu tür projelerde her zaman yer almak istiyorum. Vicdanı hür sanatçılar olarak bizler böyle konularda duyarlı olmalıyız. Şu anda Filistin, Gazze için konuşuyoruz. Burası başka bir yer de olabilirdi. Yani bunun bir dini, dili, ırkı olmamalı. Orada bir katliam, bir soykırım yaşanıyor, yaşandı. Bunlara, kim olursa olsun sessiz kalınmamalı. Bir şekilde herkes nasıl tepki veriyorsa o şekilde tepkisini göstermeli. Ben kendi şartlarımda bu imkanımla buna karşı bir şekilde tepkimi göstermek istedim. Herkes de bu tepkiyi göstermeli. Sessiz kalmamalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.