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Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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Valilik binası önünde Vali Şefik Aygöl ile beraberindekiler tarafından karşılanan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kurumun bahçesine çınar ağacı dikerek can suyu verdi.

Şimşek, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali Aygöl’ün makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Şimşek, partinin Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Şimşek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek

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