Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu

Valilik binası önünde Vali Şefik Aygöl ile beraberindekiler tarafından karşılanan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kurumun bahçesine çınar ağacı dikerek can suyu verdi.
Şimşek, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali Aygöl’ün makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Şimşek, partinin Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu.
Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Şimşek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.
İlgili Haberler
Tekirdağ’da Down Sendromlu Fotoğrafçı Dördüncü Sergisini Açtı
Edirne’de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı
Osmaneli’de Fırınlar Denetlendi
Bilecik’te Öğrencilere Trafik Dedektifleri Eğitimi Verildi
Hastalık Yönetim Platformu Uygulaması Sakarya’da Başladı
Gelibolu’nun Tek Kadın Dolmuş Şoförüne Plaket Verildi