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İBB Başkanı İmamoğlu’nun avukatından “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin açıklama haberi

İSTANBUL (AA) - Avukat Mehmet Pehlivan, müvekkili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturmaya ilişkin yarın İstanbul Adl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB Başkanı İmamoğlu’nun avukatından “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin açıklama haberi

Avukat Mehmet Pehlivan, müvekkili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan açılan soruşturmaya ilişkin yarın İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gideceğini söyledi.

İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapılan basın toplantısında konuşan Pehlivan, İmamoğlu'nun KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişiyle ilgili sahtecilik olmadığını, buna rağmen ifadesinin alınacağını savunarak, “Mevcut durumda, Sayın Ekrem İmamoğlu ve o dönemde yatay geçiş yapan diğer vatandaşlarımız, kendilerine atfedilecek herhangi bir kusur ortaya konmadıkça, ki hukuken böyle bir kusur da gösterilmiş değildir. 'Biz başvurduk ve geçiş yaptık.' sözünden başka bir açıklama yapmak zorunda bile değiller.” diye konuştu.

Pehlivan, soruşturma dosyasındaki YÖK raporuna değinerek, “YÖK raporuna imza atan ve katkı sağlayanlar hakkında dün itibarıyla 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunduk.” ifadelerini kullandı.

YÖK raporundaki, “Girne Amerikan Üniversitesinin tanınırlığının ancak 1993 yılında YÖK tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı” şeklindeki ifadeleri anımsatan Pehlivan, üniversiteden 1991 yılında mezun olan bir öğrenciye 1995 yılında, 1992 yılında mezun olan bir öğrenciye ise 1993 yılında YÖK tarafından denklik verildiğini öne sürdü.

Pehlivan, İmamoğlu'nun soruşturmaya ilişkin yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gideceğini söyledi.

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