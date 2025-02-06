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Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi
Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi
Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
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İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi

- İBB Başkanı İmamoğlu: - "İstanbul ve Türkiye depreme hazır hale gelmelidir. Türkiye bir deprem ülkesidir. Ege'den Kuzey Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya birçok bölgesinde deprem riskiyle her daim gündemde olan bir süreci yaşıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) “İstanbul Yenileniyor” platformunun çalışmaları kapsamında, Avcılar'da yüksek riskli binanın yıkım işlemi yapıldı.

Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak'ta güvenlik oranı sıfır olduğu tespit edilen binanın yıkımının yapılacağı alanda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili vatandaşlar için güçlü adımlar attıklarını söyledi.

İmamoğlu, KİPTAŞ aracılığıyla rekor sayıda binayı yıkıp yaptıklarını aktararak, “Şu anda yüzlerce noktada görüşmelerimiz sürüyor. Hem çözüm hem de garantör olduğumuz bu uygulamaları, yaptığımız protokollerle sadece İBB gündeminde tutmuyoruz. Aynı zamanda ilçe belediyelerimize de bu kabiliyeti taşıyarak onların da etkin bir biçimde rol almasını sağlıyoruz.” dedi.

İmamoğlu, kentsel dönüşüm çerçevesinde hızlı tarama yaptıkları 35 bin binada toplam 1 milyon 800 bin kişinin hayatına dokunduklarını kaydederek, “Hepimiz biliyoruz ki depremle ilgili sürecin zamanı yok, bugünü yok, bir saat sonrası yok, yarını yok. Her an yaşayabileceğimiz bir afetten, felaketten bahsediyoruz.” diye konuştu.

“Deprem Konseyi” gibi bir organizasyon altında ilgili bakanlıklar, İBB, yerel belediyeler ile finans ve yapı sektörünün bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, kentsel dönüşüm kapsamında dar gelirli vatandaşlara devlet desteğine ek olarak 10, emeklilere ise 12 bin lira kira desteği verdiklerini bildirdi.

Çok yüksek riskli yapı kapsamına giren 7 bin 200 konutun tahliye süreçlerinin devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Bu süreçte birlikte çalışsak fena mı olur? Bu süreçte kamu bankaları KİPTAŞ'ın projelerine konut kredisi verse fena mı olur? Türkiye'nin en prestijli kuruluşudur KİPTAŞ.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, son dönemde bakanlıklarla millet için bir kısım adımlar attıklarını belirtti.

Milletin sesini ve çağrısını duyduklarını dile getirerek, “İstanbul ve Türkiye depreme hazır hale gelmelidir. Türkiye bir deprem ülkesidir. Ege'den Kuzey Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya birçok bölgesinde deprem riskiyle her daim gündemde olan bir süreci yaşıyoruz.” dedi.

Kentin güçlendirilmesiyle ilgili sorumluklarını yerine getirmek için gayret ettiklerini anlatan İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, yakınlarına ise sabır dilediğini aktardı.

– “Yaklaşık 3 bin 500 binamız bizlere peyderpey gelmektedir”

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise ilçenin 1999 depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Çaykara, “2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu hızlı tarama testlerinde tespit ettiği yaklaşık 3 bin 500 binamız bizlere peyderpey gelmektedir. Bizler de bu konuda Büyükşehir Belediyemizle hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz.” diye konuştu.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün de yıkımı yapılacak binanın 2020 yılında hızlı tarama testine tabii tutulduğunu ve deprem güvenlik oranının sıfır çıktığını anlattı.

İstanbul genelinde deprem güvenlik oranı sıfır olan 1556 bina tespit ettiklerini, bunların 371'inin yıkım ve tahliye işlemlerini başlattıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından söz konusu riskli binanın iş makinesiyle yıkımına başlandı.

Belediye
Deprem
Risk
Yapı
Yıkım

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