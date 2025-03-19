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Sağlık okuryazarlığı ve doğru beslenmeyle aşırı tuz tüketimi önlenebilir haberi
İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi de bulunuyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Savcılıkça, soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul genelindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Bu arada operasyon kapsamında İmamoğlu'nun evindeki arama tamamlandı.

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