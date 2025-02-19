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Balıkesir’de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi
“İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi
Beşiktaş’ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde yoğun kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi
Eminevim’in sözleşme hacmi 168,8 milyar liraya ulaştı haberi
Arnavutköy’de yer altı kablolarının patlaması paniğe yol açtı haberi
İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
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“İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda "İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim" fotoğraf sergisi açıldı. İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yer alan kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri tarafından hayata geçirilen "İGA...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi

İstanbul Havalimanı'nda “İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yer alan kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri tarafından hayata geçirilen “İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim-The Faces of iGA/I Am Where I Stand” adlı fotoğraf sergisinde, havalimanından seyahat eden farklı kültürlerden 100 yolcunun portresi yer alıyor.

Serginin küratörlüğünü yapan İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülveli Kaya, havalimanında görevli gazetecilere, sergiyi, diğer fotoğraf sergilerinden ayıran özelliklerin bulunduğunu söyledi.

Kaya, serginin bir kavram etrafında düzenlendiğini ve farklı portrelerin yer aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Sergide boy, yarım boy ve grup portreleri var. Bazı fotoğraflara müdahaleler yapıldı. Bazıları yan yana getirildi. Sergi, temelde bastığım yerde kavramı üzerinde oturmaktadır. Bu da bizi ufuk çizgisi üzerinde okumaya götürüyor. Fotoğraflar İGA Art ekibi tarafından çekildi ve kişilerin yazılı izinleri alındı.”

Kaya, serginin izleyiciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını aktararak, birçok yolcunun sosyal medya üzerinden kendisini eklediğini ve sergiye dair olumlu yorumlar paylaştığını bildirdi.

Sergi, havalimanının, aynı gökyüzünün altında, aynı yeryüzünün üzerinde birbirinden habersiz farklı olan dünyaları birbirlerine bağlama vasfının altını çiziyor. Sergideki her bir portre, dünyanın çeşitli yerlerine uzanan umut, heyecan ve keşif dolu anıların bir yansıması olarak tanımlanıyor.

“İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Fotoğraf
İGA
Üzerinde

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