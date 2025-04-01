İHH, ramazanda 67 ülkede 3 milyondan fazla kişiye ulaştı haberi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede, 3 milyon 99 bin 227 kişiye ulaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla faaliyetlerini yürüten İHH, yardım çalışmaları kapsamında iftar ve sahur yemeği ikramlarında bulundu.

Gıda kumanyası ve bayramlıkların yanı sıra bağışçılardan gelen zekat, fitre ve fidyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran vakıf, bu yıl 34 bölgede 781 bin 995 iftar ve sahur dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH, ramazanda 4 kıtada 67 ülkede yardıma muhtaç 3 milyon 99 bin 227 kişiye destek verdi.

– 1 milyon 336 bin 500 kişiye kumanya ve gıda dağıtıldı

Ramazanda, yurt dışında 120 bin 625, yurt içinde de 146 bin 675 kumanya ve gıda dağıtımında bulunan İHH, 1 milyon 336 bin 500 kişiye ulaştı. Bunun yanı sıra yurt dışında 11 bin 944, yurt içinde ise 12 bin 873 aileye fitre, fidye ve zekat dağıtımı yapıldı.

Vakıf, ayrıca yurt içi ve dışında toplam 52 bin 325 çocuğa bayramlık hediye etti.

– Filistin'deki çalışmalar

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Filistin'de de ramazan çalışmalarını sürdüren vakıf, 486 bin 345 kişiye iftarlık ikramı, 8 bin 729 kumanya paketi dağıtımı yaparken 1400 aileye nakit yardımında bulundu.

Ayrıca İHH, Gazze'nin kuzeyindeki 10, güneyindeki 7 mutfağında ramazan projelerinin dışında World Food Programme (WFP) ile birlikte 4 milyon 595 bin öğün sıcak yemek dağıttı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda savaş ve kriz coğrafyalarındaki çalışmalarda Sudan'da 11 bin 320 kumanya paketi, 35 bin 895 kişiye iftar yemeği ve 675 aileye ise nakit yardımı yapıldı. Sudan için çalışmalarına devam eden vakıf, nisanda “6'ncı İyilik Gemisi”ni gönderecek.

Suriye'de 166 bin 611 kişiye iftar ve 2 bin 325 aileye fitre, fidye ve zekat dağıtımı yapılırken, ramazan çalışmaları dışında 124 tır yardım malzemesi, 526 ton un, 7 milyon 582 bin 888 ekmek ve hayır mağazalarından 52 bin 927 kişiye giyim sağlandı.

Yemen'de ise vakıf, 3 bin 903 kumanya paketi, 8 bin 202 kişiye iftar yemeği ve 400 aileye nakit yardımında bulundu.

Vakfın, 8 ülkede bulunan 34 yetimhanede gerçekleştirdiği iftar ve sahur programlarından 2 bin 472 yetim çocuk faydalandı. Vakıf ayrıca “15 Ramazan Dünya Yetimler Günü” vesilesiyle birçok yetimhanede iftar sonrası şenlik ve yetim geceleri düzenledi.