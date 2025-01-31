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PİLOT, 13’üncü dönem başvurularını alacak haberi
İnegöl’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Edirne’de bağlantı yolu açılışında konuştu: haberi
Bursa’da 250 kişi iş sahibi oldu haberi
Balıkesir’de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca öldü haberi
Tekirdağ’da evinde sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı haberi
İletişim Başkanı Altun, “Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu”nda konuştu: haberi
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İnegöl’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.İsmail Ö. (25) yönetimindeki 35 GA 0866 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ile Gürbüz Sokak üzerindeki kavşakta, Mura...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İnegöl’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İsmail Ö. (25) yönetimindeki 35 GA 0866 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ile Gürbüz Sokak üzerindeki kavşakta, Murat E. idaresindeki 16 BFE 085 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, sürücü İsmail Ö. ve otomobilde bulunan eşi Songül Ö. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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