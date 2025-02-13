ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş
Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi
BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan
1. Periyot: 23-15
Devre: 32-37
3. Periyot: 61-66
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Danilos Pizza'yı 89-85 yendi.
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