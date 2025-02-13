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Trakya’daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Bilecik’te, BEBKA tarafından “TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı” yapıldı haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Mudanya’da çevre ve halk sağlığı için eğitim protokolü imzalandı haberi
Balıkesir’de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi
Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi
İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

- Danilos Pizza: 85 - BOTAŞ: 89

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş

Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi

BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 23-15

Devre: 32-37

3. Periyot: 61-66

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Danilos Pizza'yı 89-85 yendi.

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