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Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi
CHP heyeti Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti haberi
Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bursa’da partililere seslendi: haberi

- "Ekonomiden adalete, eğitimden barınmaya, sağlıktan afetlerle mücadeleye, hayatın her alanda yapacaklarımızı en somut şekliyle anlatacağız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bursa’da partililere seslendi: haberi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Bursa'da partililerle buluştu.

Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında Bursa'ya gelen İmamoğlu, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yaptığı konuşmada, “Milletin hakkını millete vermek, vatandaş geçim derdi çekmeden, gelecek endişesi duymadan yaşama hakkına kavuşsun diye yola çıktıklarını” söyledi.

İktidar olacaklarını belirten İmamoğlu, “Bu milletin en kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşmaya, afetlere karşı güçlü bir şekilde karşı koymaya hakkı yok mu? Elbette var. İşte iktidar olacağız, millet hakkını alacak.” diye konuştu.

CHP'nin kayıtsız şartsız millete inanmanın, güvenmenin partisi olduğunu ifade eden İmamoğlu, sözlerine şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata geçirdiği 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, bizim siyasetimizin, duygularımızın temelidir. Her an kulağımızdan, kalbimizden, aklımızdan çıkarmamamız gereken ilkemizdir. Biz, tarihimiz boyunca hiçbir kişinin, kurumun, milletin iradesinin üstünde olmasını kabullenmedik, kabullenmeyiz.”

Ekrem İmamoğlu, bu anlayışın doğal sonucu olarak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçimin bir “demokrasi devrimi” olacağını, Türkiye'de siyasetin yeni bir yola gireceğini söyledi.

İmamoğlu, çoğulcu, özgürlükçü parlamenter demokrasiden yana olduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 23 Mart'tan sonra projeleri, somut vaatleri, hedefleri konuşmaya başlayacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“İktidara geldiğimizde çiftçimizin, esnafımızın, küçük orta ölçekli şirketlerimizin, büyük sermaye gruplarının insafına kalmadan nasıl ticaret yapacağını anlatacağız. Kazançlarını nasıl artıracaklarını anlatacağız. Hem çiftçimizin yüzünün güleceği hem de gıda enflasyonu yaşamayacak olan vatandaşımızın memnun olacağı bir sistemi nasıl kuracağımızı anlatacağız. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizden elde ettiği geliri nasıl artıracağını anlatacağız. Ekonomiden adalete, eğitimden barınmaya, sağlıktan afetlerle mücadeleye, hayatın her alanda yapacaklarımızı en somut şekliyle anlatacağız. Milletimiz anlattıkça görecek ki biz, durumu idare etmeye gelmiyoruz, bu bozuk düzene son vermeye geliyoruz.”

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