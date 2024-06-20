Başakşehir’de, sopayla vurulan ata işkence edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Başakşehir’de ata işkence ediliyor” başlığıyla bazı sosyal medya adreslerinde paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Video görüntülerinin izlenmesinin ardından 18 Haziran’da Ziya Gökalp Mahallesi’nde at arabasıyla 3 kişinin seyahat ettiği, bu sırada atın kontrolünü sağlayan şüphelinin sopayla hayvana vurduğu tespit edildi.

Ekipler, hayvanın sahibi C.B. ile ata sopayla vurduğu belirlenen 18 yaşından küçük E.B’yi evinde gözaltına aldı. Zanlı C.B. adliyeye sevk edilirken, E.B. ise dosyası ayrılarak, emniyetten serbest bırakıldı.

At sahibine Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı hareket etmekten toplam 4 bin 810 lira ceza kesildi. İşkenceye uğrayan atın ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.