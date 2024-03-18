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Bayrampaşa’da Ham Madde Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangın söndürülürken içeride mahsur kalan bazı işçiler de kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’taki 5 katlı iş yerinin zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 19 işçi de içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçileri kurtarırken, yangın söndürüldü.
Yangını söndürmeye çalışan bir işçi hafif şekilde yaralanırken, tedbir amaçlı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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