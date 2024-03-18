Bayrampaşa’da Ham Madde Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’taki 5 katlı iş yerinin zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 19 işçi de içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçileri kurtarırken, yangın söndürüldü.
Yangını söndürmeye çalışan bir işçi hafif şekilde yaralanırken, tedbir amaçlı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İlgili Haberler
İstanbul’daki Rus Vatandaşları Sandık Başına Gitti
Polisten Kaçan Şahısların Aracında Uzun Namlulu Silah Bulundu
Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı
Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası
İstanbul’da Polisten Huzur Uygulaması
Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak