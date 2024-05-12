Beylikdüzü’nde 5 Motosiklet Çalan Kişi Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart-3 Mayıs tarihlerinde Kavaklı, Yakuplu, Adnan Kahveci ve Büyükşehir mahallelerinde park halindeki 5 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştıkları belirlenen Y.K, R.Ö. ile T.Ö’yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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