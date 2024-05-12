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Beylikdüzü’nde 5 Motosiklet Çalan Kişi Tutuklandı

Beylikdüzü'nde 3 kişi park halinde olan 5 motosiklet çaldı. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart-3 Mayıs tarihlerinde Kavaklı, Yakuplu, Adnan Kahveci ve Büyükşehir mahallelerinde park halindeki 5 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştıkları belirlenen Y.K, R.Ö. ile T.Ö’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Beylikdüzü
Hırsızlık

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