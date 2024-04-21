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Beyoğlu’nda Binaya Silahla Ateş Eden Kişi Tutuklandı

Beyoğlu'nda motosikletiyle geldiği sokakta bir binaya silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan’da motosikletiyle geldiği Hacıahmet Mahallesi’nde bir binaya ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin olay yerine motosikletle geldiğini, aracı kullanan şüphelinin de binaya ateş ettiğini belirledi.

Ekipler, çalışmaların devamında olayda kullanılan motosikleti Mahmutpaşa Mahallesi’ndeki bir sokakta buldu.

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Beyoğlu'nda motosikletiyle geldiği sokakta bir binaya silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Motosikletin plaka bilgilerinden adres ve kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli E.A, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının adresindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve motosikleti kullanırken taktığı kask ele geçirildi.

Şüpheli E.A’nın emniyetteki ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikletinin ses çıkarması nedeniyle sorun yaşadığı bina sakinlerinin kendisini sokaktan kovduğunu, yaşananları gururuna yediremediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe “mala zarar verme” ve “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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