Esenyurt’ta Oy Vermeye Papağanıyla Gelen Vatandaş İlgi Odağı Oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul Esenyurt’ta oy kullanma işlemi sürüyor.
Saat 17.00’ye kadar devam edecek oy verme sürecinde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Esenyurt’ta Nazım Cihan, oy kullanacağı Mehterçeşme Mahallesi’ndeki Ekrem İnci Ortaokulu’na Osmanlı dönemine ait giysileri ve 9 yıldır baktığı Ara cinsi papağını Paşa ile geldi.
Cihan ve papağını Paşa’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, çocuklar papağan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gazetecilere açıklama yapan Cihan, “Benim papağanım zaten ünlüdür. Ben papağanımla beraber sürekli gezerim. İnanın, ben onsuz yaşayamam. 9 yıldır beraberiz. Nereye olursa olsun beraber gideriz. Oy kullanmaya da beraber geldik. Sağ olsun vatandaşlar, ilgi gösterdi. Çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.” dedi.
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