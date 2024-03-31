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Esenyurt’ta Oy Vermeye Papağanıyla Gelen Vatandaş İlgi Odağı Oldu

Esenyurt'ta, oy vermeye "Onsuz yaşayamam" dediği Ara cinsi papağanı Paşa ile gelen Nazım Cihan, yoğun ilgi gördü.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul Esenyurt’ta oy kullanma işlemi sürüyor.

Saat 17.00’ye kadar devam edecek oy verme sürecinde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Esenyurt’ta Nazım Cihan, oy kullanacağı Mehterçeşme Mahallesi’ndeki Ekrem İnci Ortaokulu’na Osmanlı dönemine ait giysileri ve 9 yıldır baktığı Ara cinsi papağını Paşa ile geldi.

Cihan ve papağını Paşa’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, çocuklar papağan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Esenyurt'ta, oy vermeye "Onsuz yaşayamam" dediği Ara cinsi papağanı Paşa ile gelen Nazım Cihan, yoğun ilgi gördü.

Gazetecilere açıklama yapan Cihan, “Benim papağanım zaten ünlüdür. Ben papağanımla beraber sürekli gezerim. İnanın, ben onsuz yaşayamam. 9 yıldır beraberiz. Nereye olursa olsun beraber gideriz. Oy kullanmaya da beraber geldik. Sağ olsun vatandaşlar, ilgi gösterdi. Çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Esenyurt

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