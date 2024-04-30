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Fatih’te Bir Kişinin Darp Sonrası Gasbedildiği Anlar Güvenlik Kamerasında

Fatih'te bir kişinin yumruk atılarak yere düşürülüp gasbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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25 Mart’ta Laleli’de sokakta yürüyen bir kişiyi, arkasından yaklaşan zanlı, yumruk atarak darbetti. Olayın etkisiyle yere düşen kişinin çantasını alan 2 zanlı, olay yerinden kaçtı.

Gasp anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişiye, arkadan yaklaşan şüphelinin yumruk atması, yere düşen mağdurun çantasını alan şüphelilerin olay yerinden kaçmaları yer aldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Faith
Gasp

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