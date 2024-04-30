Fatih’te Bir Kişinin Darp Sonrası Gasbedildiği Anlar Güvenlik Kamerasında

25 Mart’ta Laleli’de sokakta yürüyen bir kişiyi, arkasından yaklaşan zanlı, yumruk atarak darbetti. Olayın etkisiyle yere düşen kişinin çantasını alan 2 zanlı, olay yerinden kaçtı.
Gasp anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişiye, arkadan yaklaşan şüphelinin yumruk atması, yere düşen mağdurun çantasını alan şüphelilerin olay yerinden kaçmaları yer aldı.
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