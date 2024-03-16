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Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası

Gaziosmanpaşa'da, araçlarıyla ters istikamette giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücüye toplam 27 bin 262 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerin araçlarıyla Eski Edirne Asfaltı’nda ters istikamette ilerleyip diğer sürücüler ile yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, 11 Mart’ta yaşandığı tespit edilen olayla ilgili görüntülerin incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen araç sürücüleri S.K, R.S, N.K, H.D. ve O.Y’yi yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu‘nun “aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi”, “yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek” maddelerinden toplam 27 bin 262 lira para cezası uygulandı.

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Gaziosmanpaşa'da, araçlarıyla ters istikamette giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücüye toplam 27 bin 262 lira para cezası kesildi.

Araç sürücüleri hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Gaziosmanpaşa
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Para Cezası
Trafik Güvenliği

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