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İstanbul Bu Hafta Birçok Etkinlikle Sanatseverleri Ağırlayacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

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İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 15-20 Nisan’da “Bella Figura”, “Bir Picasso”, “Gölge Ustası”, “Parmak”, “Kontrabas” ve “Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)” oyunları sahnelenecek.

“The Beatles ve Külkedisi Müzikali”, “Kırmızı Küre” ve “Çöp Canavarı” çocuk oyunları da 21 Nisan’da İDT sahnelerinde minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 17-20 Nisan’da “Sivrisinekler”, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “Ben Medea Değilim”, “Bir Halk Düşmanı”, “Komik Para”, “Uçurtmanın Kuyruğu”, “Yaftalı Tabut” ve “Zehir” gibi oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

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İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 15 Nisan’da “Bu Bir Efsane Sarah Bernhardt”, 17 Nisan’da “Hayrola Karyola” oyunları, 18 Nisan’da ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Carmen” operası sahnelenecek.

Zorlu PSM’de 16 Nisan’da “Timsah Ateşi”, 17 Nisan’da “Toz”, 19 Nisan’da “Aldırma Gönül”, 20 Nisan’da “Balina” oyunları, Maximum Uniq Hall’de ise 15-16-17 Nisan’da “Kel Diva” oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 18 Nisan’da Sinan Erşahin’in “The Soul Of Guitar” solo gitar, 19 Nisan’da Samara Joy, 20 Nisan’da ise CRR Türk Müziği Topluluğu ve CRR Senfoni Orkestrası’nın “Mahşerin Beş Piyanisti” konserleri müzikseverleri buluşturacak.

AKM Çok Amaçlı Salonda 16 Nisan’da İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Türk Telekom Opera Salonunda 19 Nisan’da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserleri verilecek.

Zorlu PSM’de 19 Nisan’da “Arctic Monkeys Tribute”, 20 Nisan’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) “Büyüklerden Küçüklere Masallar” konseri İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Flüt virtüözü Şefika Kutluer, Hatay’daki depremzede öğrenciler için 17 Nisan’da İstanbul’daki Avusturya Kültür Ofisi’nde piyanist Hyun Sook eşliğinde resital verecek.

Devam Eden Sergiler

Hüsnühat ve seramik sanatından özel tasarım eserlerin yer aldığı “Esma-i Hüsna Koleksiyonu” sergisi, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi’nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi’nin giriş bölümünde görülebiliyor.

Sadberk Hanım Müzesi’nin “Maziden Atiye Zarafet” sergisi ise Abdülmecid Efendi Köşkü’nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İsmail Yiğit’in Lale Müzesi’ndeki “Lalenin Çini ile Dansı” sergisinde, sanatçı tarafından 41 yıl boyunca yapılan çini duvar süslemelerinin örnekleri ile Türkiye ve Japonya’nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyon ziyaret edilebiliyor.

İstanbul Modern’de ise “Yüzen Adalar”, “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı”, “Zamansız Meraklar” ve “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergileri izlenime sunuluyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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