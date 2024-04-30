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İstanbul’da 1 Mayıs Tedbirleri

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilmeye başlandı.

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İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı merkezli birçok noktada güvenlik önlemi artırılırken, akşam saatlerinde ara sokaklara yerleştirilmek üzere bariyerler hazırlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok noktada araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.

Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Harbiye ve Feriköy civarında güvenlik tedbirlerini artırdı. İlçe ekipleri, akşam 19.00’a kadar 8 noktada sabit, 8 mahallede ring ekipleri olmak üzere denetimlere devam edecek.

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilmeye başlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerde yer alıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da öğle saatlerinde Beşiktaş, Taksim ve Saraçhane’deki güvenlik önlemlerini yerinde incelemişti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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1 Mayıs

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