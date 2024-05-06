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Kariye Camii Bugün Açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Kariye Camii bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle açılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Camii, bugün düzenlenecek törenin ardından ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen törende, İstanbul’da açılacak 33 eserin arasında yer alan Kariye Camii’ne de canlı bağlantı yapılacak.

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Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Kariye Camii bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bağlantıyla, caminin açılışı gerçekleştirilecek.

Öte yandan, bugün açılacak Kariye Camii dronla görüntülendi.

Görüntüde, Fatih Edirnekapı’da bulunan caminin restorasyon sonrası kavuştuğu yeni görünüm göze çarpıyor.

Caminin kuş bakışı izleniminin yer aldığı görüntüde, çevresindeki yeşil alanlar dikkati çekiyor.

Restorasyon 4 Yıl Sürdü

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kariye Camii

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