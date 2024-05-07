Kediyi Tekmeleyip Balkondan Atmakla Suçlanan Kadının Yargılanması Sürüyor

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Fatma Aydın ile taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Fatma Aydın, evinde baktığı kedisi Şirine’yi, işi olduğu için komşusuna bıraktığını anlattı.

Kedinin de komşunun balkonundan sanığın evinin balkonuna geçerek saksıyı devirdiğini aktaran Aydın, “Sanık komşumun kapısını çalmış. Ardından evden çıkan kediyi koridorda tekmelemiş. Sanık kediyi tekmeleyerek koridorun diğer tarafına götürmüş. Kameranın olmadığı bahçe tarafından kedimi aşağıya atmış. Kedimi bahçede ağaçların arasında vücut ısısı düşmüş şekilde buldum. 72 saat yoğun bakımda kaldı. Şikayetçiyim.” dedi.

İLGİLİ HABER Başakşehir’de İnşaat Şantiyesinde Korkutan Yangın "Şirine" adlı kedinin tekmeleyerek dördüncü kattan atılmasına neden olduğu iddia edilen Elanur Pilici'nin yargılanması devam ediyor.

Müşteki avukatı Hafize Hilal Koçak da birden fazla ifade veren ve hepsinde de çelişkili beyanlarda bulunan sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Dosyayı, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcılığına gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2023’te İlay Argun isimli kişinin müşteki Fatma Aydın’a ulaşarak, sanık Elanur Pilici’nin kediyi tekmeleyip dördüncü katın camından aşağıya attığını söylediği anlatılıyor.

Yaralanan kedinin sahibi tarafından tedavi edildiği aktarılan iddianamede, sanığın ifadesinde kediye sinirlendiğini ancak tekme atmadığını söylediği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Elanur Pilici’nin “hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.