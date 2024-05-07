HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

Kediyi Tekmeleyip Balkondan Atmakla Suçlanan Kadının Yargılanması Sürüyor

"Şirine" adlı kedinin tekmeleyerek dördüncü kattan atılmasına neden olduğu iddia edilen Elanur Pilici'nin yargılanması devam ediyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Fatma Aydın ile taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Fatma Aydın, evinde baktığı kedisi Şirine’yi, işi olduğu için komşusuna bıraktığını anlattı.

Kedinin de komşunun balkonundan sanığın evinin balkonuna geçerek saksıyı devirdiğini aktaran Aydın, “Sanık komşumun kapısını çalmış. Ardından evden çıkan kediyi koridorda tekmelemiş. Sanık kediyi tekmeleyerek koridorun diğer tarafına götürmüş. Kameranın olmadığı bahçe tarafından kedimi aşağıya atmış. Kedimi bahçede ağaçların arasında vücut ısısı düşmüş şekilde buldum. 72 saat yoğun bakımda kaldı. Şikayetçiyim.” dedi.

İLGİLİ HABER Başakşehir’de İnşaat Şantiyesinde Korkutan Yangın
"Şirine" adlı kedinin tekmeleyerek dördüncü kattan atılmasına neden olduğu iddia edilen Elanur Pilici'nin yargılanması devam ediyor.

Müşteki avukatı Hafize Hilal Koçak da birden fazla ifade veren ve hepsinde de çelişkili beyanlarda bulunan sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Dosyayı, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcılığına gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2023’te İlay Argun isimli kişinin müşteki Fatma Aydın’a ulaşarak, sanık Elanur Pilici’nin kediyi tekmeleyip dördüncü katın camından aşağıya attığını söylediği anlatılıyor.

Yaralanan kedinin sahibi tarafından tedavi edildiği aktarılan iddianamede, sanığın ifadesinde kediye sinirlendiğini ancak tekme atmadığını söylediği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Elanur Pilici’nin “hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Küçükçekmece

İlgili Haberler

Drift Yapmak Pahalıya Patladı: Sarıyer’de Sürücüye 32.233 TL Ceza

Kariye Camii Bugün Açılacak

Uzun Namlulu Silahlar Dizi Çekiminde Kullanılan Kurusıkılar Çıktı

Kuyumcudaki Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Fatih Sultan Mehmet’in Eşyaları Topkapı’da Ziyaretçilerini Bekliyor

Çekmeköy’de Gasp ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Tekirdağ Belediyesine Ait Araçlarla İlgili İnceleme Başladı

Eski Ortağı Tarafından Öldürülen Kadının Son Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Edirne’de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyonda 53 Gözaltı Gerçekleşti

MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Yapacak! Takvim Açıklandı

Elektrik Trafolarından Malzeme Çalan Şüpheli Tutuklandı