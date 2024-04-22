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Pendik’te Primer İmmün Yetmezlik Hastaları İçin Etkinlik Düzenlendi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan etkinlikte, primer immün yetmezliğine dikkat çekildi.

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“Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası” dolayısıyla hastanenin bahçesinde düzenlenen şenliğe doktorlar, sağlık personeli, hastalar ile yakınları katıldı.

Etkinlikte, katılımcıların çoğu hastalığın sembolü olan zebra desenli kıyafetler giyerken, hastalığa dikkati çekmek için hazırlanan zebra desenli balonlar da gökyüzüne bırakıldı.

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, primer immün yetmezliğinin doğuştan gelen bağışıklık hücrelerinin sayısal veya işlevsel bozukluklarından dolayı ortaya çıkan 500’den fazla hastalıktan oluştuğunu söyledi.

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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan etkinlikte, primer immün yetmezliğine dikkat çekildi.

“Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası”nın tüm dünyada 22-29 Nisan’da kutlandığını kaydeden Aydıner, “Bu kutlamalar kapsamında farkındalığı arttırmak için böyle etkinlikler düzenliyoruz. Zebrayı kullanmamızın sebebi, bir toynak sesi duyduğunuzda at değil daha nadir olan zebra aklınıza gelsin temasından yola çıktık.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin işbirliğiyle doktorlar tarafından düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Pendik
Primer İmmün Yetmezlik

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