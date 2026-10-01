Sigaradan paket başına 20 TL kesinti: Yeni fon kurulması gündemde

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Sağlık Bakanlığı’nın tütün ürünleri ve bazı gıdalardan alınacak katkı paylarıyla ‘Sağlıklı Hayata Katkı Fonu’ kurulmasını hedeflediği ve bu kapsamda yeni yasa teklifi hazırlandığı aktarıldı.

YENİ FON OLUŞTURULACAK

Edinilen bilgilere göre, sigara paketlerinden 20 TL katkı payı alınması ve böylece yıllık yaklaşık 110 milyar lira tutarında kaynak oluşturulması bekleniyor. Bakanlıkça oluşturulan kapsamlı tütün ve halk sağlığı düzenlemesi doğrultusunda sağlıklı yaşam politikalarının finansmanını tesis etmek için Sağlıklı Hayata Katkı Fonu kurulması bekleniyor.

HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK PROJELERDE KULLANILACAK

İlgili yasa teklifi taslağında tütün ürünlerinin yanı sıra, şekerli içecekler ve bazı atıştırmalıklardan katkı payı alınması planlanırken, düzenlemeyle beraber elde edilecek gelirin halk sağlığını korumaya ilişkin projelerde kullanılması öngörülüyor.

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SİGARADA PAKET BAŞINA 20 TL PAY

Buna göre paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 TL, paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 TL katkı payı alınacağı düşünülüyor. Yıllık 5,5 milyar lira paketli sigara tüketimi üzerinden gerçekleşen hesaba göre sadece sigaradan 110 milyar TL’ye yakın kaynak elde edilmesi planlanıyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN 5 TL’YE KADAR KATKI PAYI

Kurulması beklenen fonun gelirlerinin tütün ürünleriyle sınırlı olmayacağı, şekerli içecekten içerdikleri şeker oranına göre 100 mililitre başına 5 TL’ye kadar katkı payı alınacağı belirtildi.

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN KULLANILACAK

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklardan ise satış payının satış fiyatının yüzde 20’si kadar katkı payı alınması beklenirken, fon vasıtasıyla sağlanacak kaynakların halk sağlığını korumaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını iyileştirmeye ilişkin farklı alanlarda kullanılması amaçlanıyor.

KAYNAK AKTARILACAK ALANLAR

Buna göre kaynak aktarılması planlanan alanlar şu şekilde:

Okul beslenme programları ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele,

Diş sağlığı hizmetleri,

Sağlıklı yaşam projeleri ve spor yatırımları,

Sigara bırakma poliklinikleri ve nikotin tedavileri,

Tütün ürünlerine ilişkin denetim faaliyetleri,

Akciğer kanseri, KOAH gibi tütün kullanımına bağlı hastalıkların tarama ve tedavileri.

TBMM’YE GELİYOR

Bakanlığın hazırladığı 25 maddelik yasa teklifi taslağının AK Parti grubu bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalardan sonra kanun teklifine dönüştürülmesi ve taslağın bu ay veya gelecek ay TBMM’ye sunulması bekleniyor.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin taslak aşamasında olduğu belirtilirken, katkı paylarının tutarlarının uygulama kapsamının ve ne zaman yürürlüğe gireceğinin yasama sürecinde gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde belli olacağı ifade edildi.