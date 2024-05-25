Sultangazi’de, bir iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan M.D’ye ait işyerine 22 Mayıs’ta el bombası atılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, 3 kilometre mesafede yer alan ve olay öncesinde şüphelilerin iş yerine geldikleri güzergahta bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin eşkalini belirledi.

Görüntülerde yer alan şüphelilerden birinin, Gazi Mahallesi’nde ikamet eden D.C’den olay sırasında taktığı beyaz kapüşon ve cerrahi maskeyi aldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, D.C. ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen beyaz kapüşonlu şüpheli Y.G. ile S.K’yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İki şüphelinin iş yerine pimi çekilmemiş el bombasını atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.