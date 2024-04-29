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Zeytinburnu’nda Trafiği Tehlikeye Düşüren 2 Sürücüye Para Cezası Verildi

Zeytinburnu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye 18 bin 650 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi sivil trafik ekipleri, 25 Nisan’da D-100 Güney Yol Cevizlibağ mevkisinde iki araç sürücüsünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheliler A.U. ve U.D. gözaltına alındı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun “film cam kullanmak”, “makas atmak”, “yakın takip”, “araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddelerinden 18 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Merkezefendi Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen A.U. ve U.D hakkında ayrıca, “ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Denetimi
Zeytinburnu

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