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İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi

BALIKESİR (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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