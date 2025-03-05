Paylaş

İstanbul Valisi Gül, eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, eşi tarafından öldürülen Fikriye Alıcı ve 3 çocuğu için Avcılar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.Denizköşkler Mahallesi'ndeki evlerinde eşi tarafından öldürülen 35 yaşındaki Fikriye Alıcı...