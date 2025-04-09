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İstanbul Valisi Gül, sabah saatlerinde yangın çıkan Maltepe Huzurevi’ni ziyaret etti haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevini ziyaret eden Vali Gül, yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilg...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Valisi Gül, sabah saatlerinde yangın çıkan Maltepe Huzurevi’ni ziyaret etti haberi

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevini ziyaret eden Vali Gül, yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Gül'e, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti.

Vali Gül ve beraberindeki heyet huzurevi sakinleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, “Saat 05.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düşüyor. Vali Yardımcımız ve Kaymakamımızın koordinasyonunda arkadaşlarımız olaya müdahale ediyorlar. Yaklaşık 5 dakika içerisinde hem itfaiye hem de sağlık ekiplerimiz buraya gelmiş oluyorlar. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hepimize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Sabah erken saatlerde 90 kişinin kaldığı huzurevinde çıkan yangın nedeniyle 24 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının, kurum sakinlerinin kaldığı odada çıktığı belirlenmişti.

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