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İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.Kentte, haftanın ilk iş gününde mesai saatinin de bitimiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, bazı ana yollarda yağışlı ha...

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Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte, haftanın ilk iş gününde mesai saatinin de bitimiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, bazı ana yollarda yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. Pendik'ten Tuzla'ya kadar çift yönlü trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Ataşehir'e kadar, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve Tem bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımından başlıyor. Öte yandan köprüye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle köprünün Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Giyim Kent mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, Esenyurt Gişelere kadar sürüyor.

D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar araçlar yavaş ilerliyor, Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde, Haramidere ve Beylikdüzü arasında ise Edirne yönünde trafik ağır seyrediyor. Avcılar ile Küçükçekmece arasında da Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 74'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

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