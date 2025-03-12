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Cemaat Vakıflarının geleneksel iftar daveti İstanbul’da düzenlendi haberi
Sakarya’da öğrenci yurdunda çıkan yangın nedeniyle yurt tahliye edildi haberi
İstanbul’da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi
GÜNCELLEME – Maltepe’de kendilerini şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 zanlıdan biri tutuklandı haberi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planını açıkladı: haberi
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İstanbul’da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde seyir halindeki 34 HO 2497 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi haberi

Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde seyir halindeki 34 HO 2497 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından aniden duman çıkmaya başladı.

Yolcusu bulunmayan otobüsün şoförü, arkadaki sürücülerin kendisini uyarması üzerine aracı sağ şeride çekti.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüs yangını dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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