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İstanbul’da bayram alışverişi hareketliliği yaşanıyor haberi

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen İstanbullular, kentin birçok noktasındaki çarşı ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.Bayram alışverişinin geleneksel mekanları arasında yer alan Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı, bu yıl da tercih ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da bayram alışverişi hareketliliği yaşanıyor haberi

Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen İstanbullular, kentin birçok noktasındaki çarşı ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram alışverişinin geleneksel mekanları arasında yer alan Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı, bu yıl da tercih edilen noktalardan biri oldu.

İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır Çarşısı'nda çeşit çeşit şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar bayramda misafirlerine ikram edecekleri yiyecekler için çarşı ve çevresindeki dükkanlardan alışveriş yaptı.

Çarşıda müşterilerin en çok lokum ve şeker satın aldıkları gözlendi.

Çarşı esnafından Hanifi Denkli, önceki bayramlara göre daha az olsa da çarşıda bayram yoğunluğu yaşandığını, tüm hazırlıklarını yapıp müşterileri beklediklerini söyledi.

Öte yandan, bayram öncesi kent genelindeki tatlıcılarda da yoğunluk yaşandı.

Şirinevler'deki bir tatlıcının önünde, bayram için tatlı almak isteyen vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

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