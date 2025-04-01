HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor haberi

İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.Megakentte hava sıcaklığının düşmesi, yüksek kesimlerde sise yol açtı.Sisin görüş mesafesini düşürmesi, sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.Avrupa Yakası'nda Sultanga...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor haberi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

Megakentte hava sıcaklığının düşmesi, yüksek kesimlerde sise yol açtı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi, sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakasında ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli'de yoğun sis gözlendi.

İlgili Haberler

GÜNCELLEME – Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 23:14

GÜNCELLEME – Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı haberi

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 23:04

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Bilecik’te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:40

Bilecik’te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:14

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlandı haberi

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:14

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi

Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 17:14

Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli’nde konuştu: haberi İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli’nde konuştu: haberi Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi