İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor haberi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

Megakentte hava sıcaklığının düşmesi, yüksek kesimlerde sise yol açtı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi, sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakasında ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli'de yoğun sis gözlendi.