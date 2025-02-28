İstanbul’da “Darbe ve Darbe Girişimlerinde Dış Müdahaleler” paneli haberi

İstanbul'da 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde “Darbe ve Darbe Girişimlerinde Dış Müdahaleler” konulu panel düzenlendi.

Etkinlik, İstanbul 2 Nolu Baro koordinasyonunda, Türkiye Hukuk Platformu, Anayasa Hukukçuları Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve ÖNDER Genç işbirliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde Gülhane Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, 28 Şubat sürecinde Türkiye'nin gündemini genelkurmay başkanı, başkan yardımcısı ve kuvvet komutanlarının belirlediğini söyledi.

Yaşanan süreçte öğrencilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çeken Şamlı, “En büyük baskı başörtülü hanımlara yapıldı. Bunu ifade etmezsek haksızlık yapmış oluruz. Benimle birlikte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan başörtülü arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bir ömür boyu mesleklerini icra edemediler. Empati yapmanızı istirham ediyorum. Bir düşünün, İstanbul Hukuk Fakültesini bitiriyorsunuz ve sırf başınız örtülü olduğu için size mesleği icra ettirmiyorlar.” dedi.

Bahsi geçen dönemde yargının bir maşa olarak kullanıldığını ifade eden Şamlı, şunları kaydetti:

“Ağır cümleler kurduğumun farkındayım ama o zaman yaşananları ifade etmek için bu cümlelerin bile hafif ve yetersiz olduğunu ifade etmek isterim. 'Ne söylemek istiyorsunuz?' diye sorarsanız, bir örnek vereyim, iktidar partisi bir mahkeme tarafından, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yargının kararlarının üzerinde 'Türk milleti adına.' yazar. Yani yargı Türk milleti adına verir kararlarını. Peki milletin seçtiği iktidar partisini kim adına kapatıyorsunuz mahkeme olarak? Hiç tereddütsüz darbeciler ve kurumları adına. Sonra da bize yargı bağımsızlığından, tarafsızlığından bahsediyorlar.”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Sekreteri Seçkin Koç ise 28 Şubat sürecinde imam hatiplileri üniversiteye almamak için bir katsayı usulünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaşanan acıları unutmadıklarını ve unutmamak için de gayret gösterdiklerini belirten Koç, “Bunu hiçbir zaman intikam güdüsüyle yapmıyoruz. Eğer ki unutursak tekrar yaşarız, bu amaçla yapıyoruz. Unutmamak, unutturmamak lazım.” diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Gökçe, Türkiye'de yaşanan darbelerin dış müdahalelerle sahneye konulduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından akademisyenler, hukukçular ve konunun uzmanlarının yer aldığı oturumlarla katılımcılara, tarihi olaylar ve bu süreçlerde dış müdahalelerin rolünü farklı açılardan anlatan sunumlar gerçekleştirildi.