İstanbul’da düzenlenen “Narkopan-7” operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da 11 milyon 225 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği narkotik operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kabahatlerle Çaba Şubesi grupları, 9 Ocak'ta Ataşehir'de gerçekleşen ve 147 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkarmak için araştırmalarına devam eden takımlar, 57 kameranın 48 saatlik imajlarını inceleyerek, Başakşehir'deki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinin adresine ulaştı.

Adresi izlemeye alan takımlar, iş yerinin bodrum ve giriş katının makineler, sunta plakalar, dolap, koltuk üzere gereçlerle dizayn edilerek marangoz atölyesi izlenimi verildiğini belirledi. Ayrıyeten şüphelilerin üretim sırasında dikkat çekmemek için iş yerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırıldığı ve bu formda uyuşturucu hap üreten makinelerinin sesini gizledikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının akabinde belirlenen 3 adrese ve 2 araca eş vakitli operasyon düzenleyen takımlar, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki ve araçlardaki aramalarda, 11 milyon 225 bin sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilo katkı unsuru, 364 kilogram tartısında basılmaya hazır boş kapsül, 73 alüminyum blister rulosu ile 6 sentetik ecza hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

– “İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz”

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Yerleşkesi'nde gazetecilere, operasyonun sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulduğunu hatırlattı.

“İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru” mantığıyla her sokakta, caddede, köşebaşında misyon yaptıklarını vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

“Zehir tacirlerine gençlerimizi, geleceğimizi karartmayacağız. Zeytinburnu, Başakşehir, Fatih ilçelerinde yaptığımız operasyonlarda 11 milyon 225 bin adet sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilogram katkı unsuru ve sentetik ecza uyuşturucu imalatında kullanılan makine ele geçirildi. Uğraşımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz.”