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İstanbul’da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı haberi

- İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: - "İstanbul'da 2024 yılında 1 milyon 677 bin kişi kanser taraması yaptırdı. Kanser taraması yaptıran bu kişilerin yaklaşık 299 bini birinci basamakta yer alıyor" - "Birinci basamakta taramalarını yaptıran vatandaşlara İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı adına sağlık koçu atıyor. Örneğin, meme kanserini, mamografinizi KETEM merkezlerimize çektirdiğinizde, riskli bir noktayla karşılaştığınızda, genel cerrahi randevunuzu, meme ultrasonunuzu bizim sağlık koçlarımız alıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı haberi

HİKMET FARUK BAŞER – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, geçen yıl 1 milyon 677 bin 788 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı.

Sağlık Bakanlığının Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile 15 farklı noktada bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser taramaları hizmeti veriliyor.

Taramalar meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanser gruplarında uygulanıyor.

Meme kanseri 40-69 yaş aralığındaki kadınlarda 2 yılda bir mamografi çekimiyle, rahim ağzı kanseri 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testiyle, kolorektal kanserler ise 50-70 yaş aralığındaki kadınlarda ve erkeklerde 2 yılda bir dışkıda gizli kan testiyle (GGK) yapılıyor.

İstanbul'da, 2024'te, serviks kanseri taraması kapsamında yapılan HPV-DNA testi sayısı birinci basamak sağlık kurumlarında 134 bin 288, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında 621 bin 853 oldu.

Meme kanseri taraması kapsamında kentte çekilen MMG (dijital mamagrofi) sayısı birici basamak sağlık kurumlarında 65 bin 885, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında 648 bin 935 olarak belirlendi.

Kolorektal kanser taraması kapsamında vatandaşlara geçen yıl birinci basamak sağlık kurumlarında 87 bin 831, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise 118 bin 996 GGK yapıldı.

Böylece, İstanbul'da geçen yıl 1 milyon 677 bin 788 kişiye ücretsiz kanser taraması hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, kanserin vücudun normal hücrelerinin kontrolsüz bölünüp çoğalarak anormal hücre kitleleri oluşturmasıyla ortaya çıkan, genellikle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Günümüzde insanların kanserle daha çok karşılaştığına dikkati çeken Güner, kanserin insan vücudunun her organında olabildiğini ifade etti.

Doç. Dr. Güner, ölümle sonuçlanan kanserin erken teşhisiyle tedavisinin çok önemli olduğunu, gün geçtikçe tedavi protokolleri değiştiğini ve imkanlarının arttığını dile getirerek, “2002'de, Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle Türkiye sağlıkta bir devrim oluşturdu. Sadece normal hastalıklarda değil kanserle mücadelede, kanserin tedavisinde de artık çok büyük merkezlerimiz var.” dedi.

– “Erken Teşhis Hayat Kurtarır”

Güner, kanserle mücadelede sloganların “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” olduğunu anlattı.

Kanserin erken teşhisi için tüm sağlık kuruluşlarında kanser taramalarını titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Güner, “İstanbul'da 2024 yılında 1 milyon 677 bin kişi kanser taraması yaptırdı. Kanser taraması yaptıran kişilerin yaklaşık 299 bini birinci basamakta yer alıyor.” diye konuştu.

Güner, birinci basamak kanser taramasında İstanbul'da yeni bir yönteminin uygulandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İstanbul'da müdürlüğü zamanında başlayan bir uygulama. Birinci basamakta taramalarını yaptıran vatandaşlara İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı adına sağlık koçu atıyor. Örneğin, meme kanserini, mamografinizi KETEM merkezlerimize çektirdiğinizde, riskli bir noktayla karşılaştığınızda, genel cerrahi randevunuzu, meme ultrasonunuzu bizim sağlık koçlarımız alıyor. MHRS'den bağımsız şekilde evinize en yakın hastaneyi sizin için kendileri ayarlıyor. Tedavi sonuçlanana kadar hastaları takip ediyoruz. İstanbul'da kanser olduğunu bilmeyen 3 bine yakın hastayı tespit etmiş durumdayız. Bunların 1500'ünden fazlası kanser olmamış, kanser olma yolunda ilerleyen hücreleri veya dokulardan oluşuyor. Bu hastaları biz önceden teşhis edip, tedavilerini uyguladık.”

Erken teşhisin hayat kurtardığını aktaran Güner, vatandaşların aile hekimlerine şikayeti olmadan taramalarını yaptırmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

İstanbul
Kanser
Sağlık
Tarama
Teşhis

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