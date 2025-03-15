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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova’da konuştu: haberi
İstanbul’da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul’da buluştu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, milletvekili adayı Toca’nın cenazesine katıldı haberi
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İstanbul’da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hafta sonu olması ve iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı.Hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilerek açık havada vakit geçirmek isteyen İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola çı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı haberi

İstanbul'da hafta sonu olması ve iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilerek açık havada vakit geçirmek isteyen İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola çıkmasıyla, kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk oluştu.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 72'ye çıktı.

Anadolu Yakası'nda bazı ana arterler ve sahil yolunun bazı kesimleri ile TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Şile Otoyolu'nda da Ümraniye'den Altunizade'ye kadar yoğunluk gözlendi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Kavacık'tan başladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk, bazı noktalarda akıcı olmak üzere Beylikdüzü'ne kadar devam etti. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar süren trafiğin, bazı bölgelerde durma noktasına geldiği görüldü.

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