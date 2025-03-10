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Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi
Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Erdek’te ev yangını hasara yol açtı haberi
Gelibolu’da okçuluk şampiyonası yapıldı haberi
Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da iftar programında konuştu: haberi
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İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kaçak tütün ürünleri operasyonunda yakalanan 53 kişi hakkında adli işlem yapıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçunun önl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi

İstanbul'da, kaçak tütün ürünleri operasyonunda yakalanan 53 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent genelinde 39 ilçeden toplam 450 ekip ve 900 personelle yapılan operasyon ve denetimlerde 221 adres, iş yeri ve araç kontrol edildi.

Aramalarda 10 bin 578 elektronik sigara, 1551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin sigara, 41 bin 478 dolu, 49 bin 825 boş makaron bulundu.

281 kilo 340 gram açık tütün, 196 paketlenmiş tütün, 2 bin 380 dal puro, 1190 sigara sarma kağıdı, 449 paket nargile tütünü, 228 sigara filtresi ile 73 cinsel performans arttırıcı ürüne de ele geçirildi.

53 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 3 iş yeri hakkında da adli işlem yapıldı.

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