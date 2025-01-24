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İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, gazi Ahmet Yavuz’u ziyaret etti haberi
Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi
Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bursa POMEM’de yemin eden 388 bekçi törenle göreve başladı haberi
Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık’ta anıldı haberi
Terzialan’da doğal gaz çalışmaları başladı haberi
Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne’de anıldı haberi
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İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'un ilçelerinde görev yapan kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Kaymakamlar, AA foto muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” ve “Spor” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Özgür Suriye” kategorisinde Murat Şengül'ün “Halkın gücü” fotoğrafını oyladı.

“Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Geriye kalan”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Daniel Ceng'in “Yürüyüş yolu” isimli fotoğrafını seçen Ermiş, “Günlük Hayat” kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler”, “Spor” kategorisinde Burak Akbulut'un “Sevinçten havalarda” fotoğrafını tercih etti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Ermiş, “İlk ve doğru haberi Anadolu Ajansından alıyoruz. Kalite her şeye yansıyor, fotoğraflara da yansıyor.” dedi.

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan da “Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın “Geri dönüş” fotoğrafından yana tercihini kullandı.

“Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış işleri”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon'un “Kurtarılan can” fotoğrafını oylayan Karacan, “Günlük Hayat” kategorisinde Ahmet Okatalı'nın “Görkemli gece”, “Spor” kategorisinde Halil Sağırkaya'nın “Abluka” fotoğrafını tercih etti.

Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ise “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Kutlamalar”, “Haber” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Çanakkale'de zaman kırılması fotoğrafını seçti.

Burhan, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde İsmail Kaplan'ın “Tek sıra”, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule”, “Spor” kategorisinde Cemal Yurttaş'ın “Gitme dur” fotoğraflarını tercih etti.

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da “Özgür Suriye” kategorisinde Murat Şengül'ün “Devrilen diktatör”, “Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Geriye kalan” fotoğrafından yana tercihini kullandı.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon'un “Kurtarılan can” fotoğrafını oylayan Çobanoğlu, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” fotoğrafını, “Spor” kategorisinde Ali Atmaca'nın “Buruk bakış” adlı fotoğrafını tercih etti.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Kutlamalar”, “Haber” kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun “TEKNOFEST” fotoğrafını seçti.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Şebnem Coşkun'un “Buzun üstünde, suyun altında” fotoğrafını tercih eden Atasoy, “Günlük Hayat” kategorisinde “7 tepe, 5 minare, 1 kule”, “Spor” kategorisinde Ahmet İzgi'nin “Azimle gelen” isimli fotoğrafı oyladı.

Doğal
Foto
Kaymakamı
Tercih

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