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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı haberi
İstanbul’da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı haberi
Tekirdağ’da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü haberi
Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi
İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi
Çanakkale’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi
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İstanbul’da “Narkokapan-15” operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen organize suç örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonunda, 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.Bakan Yerlikaya, sos...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da “Narkokapan-15” operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen organize suç örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen “Narkokapan-15” operasyonunda, 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerindeki 13 farklı adrese düzenlendiğini aktardı.

Operasyonda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 12 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, “Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonu koordine eden Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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