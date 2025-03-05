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Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi haberi
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi
Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi
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İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Megakentte ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Megakentte ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Maltepe arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Ümraniye arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Mecidiyeköy ile Çağlayan arasında trafik yoğun seyrediyor. Kara yolunun Küçükçekmece ve Zeytinburnu mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Edirnekapı'dan itibaren Ankara istikametinde araçlar Mecidiyeköy'e kadar ağır ilerliyor. Haliç Köprüsü girişinin her iki istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında araçlar yavaş ilerliyor.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, sabah trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60'lara kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda da yüzde 53 civarında seyretti.

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