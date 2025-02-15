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İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 zanlı hakkında adli kontrol kararı haberi
Bağcılar’da seyir halindeki cip yandı haberi
Esenyurt’ta ters yönde giden minibüsün sürücüsüne para cezası uygulandı haberi
İstanbul’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki minibüs yandı haberi
Bursa’da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da “Kardeş camiler buluşması” etkinliği düzenlendi haberi
Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı haberi
Kırklareli’nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi haberi
Ümraniye’de aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası haberi
Balıkesir’de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı haberi
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İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 zanlı hakkında adli kontrol kararı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yolu kapatarak araçların geçişini engelleyen ve bir kişiyi darbeden 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalış...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 zanlı hakkında adli kontrol kararı haberi

İstanbul'da yolu kapatarak araçların geçişini engelleyen ve bir kişiyi darbeden 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Başakşehir, Tahtakale Mahallesi, Ispartakule Bulvarı'nda bir araçtaki 2 zanlının, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, yolu kapatarak araçların geçişini engelledikleri ve tartıştıkları sürücüyü darbettikleri belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.E. ve O.O, 13 Şubat'ta Beykoz, Çubuklu Mahallesi, Kireç Ocağı'nda yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 30 bin 875 lira idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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