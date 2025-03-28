HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85’e çıktı haberi

İstanbul’da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85’e çıktı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu.Mesai saatinin bitmesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85’e çıktı haberi

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu.

Mesai saatinin bitmesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıktığı kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

Yağışın da etkisini gösterdiği kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt ve Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

– Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye'ye kadar etkisini sürdürüyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk yaşanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise İstanbul'dan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

İlgili Haberler

Balıkesirli hayali Murat Seyman, 21 yıldır görevini sürdürüyor haberi
Yerel
28 Mart 2025, 18:24

Balıkesirli hayali Murat Seyman, 21 yıldır görevini sürdürüyor haberi

LASİD’den Ramazan Bayramı’nda yola çıkacaklara tavsiyeler haberi
Yerel
28 Mart 2025, 18:14

LASİD’den Ramazan Bayramı’nda yola çıkacaklara tavsiyeler haberi

Kocaeli Valisi Aktaş, bayram trafiği tedbirlerini denetledi: haberi
Yerel
28 Mart 2025, 18:10

Kocaeli Valisi Aktaş, bayram trafiği tedbirlerini denetledi: haberi

“Zimem defteri” geleneği İstanbul’da yeniden hayat buldu haberi
Yerel
28 Mart 2025, 17:50

“Zimem defteri” geleneği İstanbul’da yeniden hayat buldu haberi

Avrupa’ya açılan sınır kapılarında bayram tatili hareketliliği haberi
Yerel
28 Mart 2025, 17:34

Avrupa’ya açılan sınır kapılarında bayram tatili hareketliliği haberi

Edirne’de sağanak etkili oldu haberi
Yerel
28 Mart 2025, 17:30

Edirne’de sağanak etkili oldu haberi

Sultangazi Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı haberi Sultangazi Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı haberi Arefe günü oruç tutulur mu? Yarın oruç tutulacak mı? Arefe günü oruç tutulur mu? Yarın oruç tutulacak mı?