SON DAKİKA
TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler uluslararası öğrencilerle bir araya geldi haberi
Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi
GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi
İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi
İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi haberi
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney, Bilecik’te sendikasının İl İstişare Toplantısı’na katıldı haberi
TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler uluslararası öğrencilerle bir araya geldi haberi
Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi
GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi
İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi
İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi haberi
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney, Bilecik’te sendikasının İl İstişare Toplantısı’na katıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi haberi

İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi haberi

- Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: - "Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze barış gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi haberi

İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi “devralma” ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen partililer, “İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam” ve “Siyonist katiller hesap verecek” sloganları attı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Trump'ın tehditlerine hiçbir Müslümanın boyun eğmeyeceğini, sessiz kalmayacağını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Arıkan, Filistin'in ezelden ebede İslam ümmetinin sarsılmaz kalesi olacağını belirterek, “Bunu bilin, duyun ve kabullenin. Zulümle abad olunmaz, zorbalık ile var olunmaz.” dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, göreve geldiği günden beri bütün dünyayı kaosa sürükleyecek açıklamalar yaptığını vurgulayan Arıkan, Trump'ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada'ya ilişkin sözlerini hatırlattı.

Arıkan, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen Trump'ın, ülkelere ağır vergiler uygulayarak dize getirmeyi hedeflediğine işaret ederek, “Trump, şimdi de katil İsrail'in 1,5 yıldır katliam uyguladığı Gazze'de emlakçılığa soyundu. Gazze'nin gerçek sahibi Müslümanları sürüp, deniz manzaralı villalar yapmak istediğini söylüyor. Bunu söylemekle kalmıyor, vatanlarını savunan Gazzelileri, sürgünü kabul etmezlerse cehennemi yaşatmakla tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

-“Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir”

Filistin'in İslam ülkelerinden yeterli desteği göremediğini savunan Arıkan, şöyle konuştu:

“Filistin bugün öncülüğünü siyonizmin yaptığı küresel bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu küresel kuşatmaya ancak küresel bir direnişle, küresel bir intifada ile karşılık verebiliriz. Gelinen noktada yapılacaklar bellidir. Her şeyden önce ateşkesi ihlal eden İsrail'in, ateşkese uyması için uluslararası bir baskı kurulmalı ve yaşanan ihlallere son verilmelidir. Trump ve Netanyahu'nun tehditkar açıklamalarına cevap vermesi gereken sadece Hamas değildir. İslam dünyası bu tehditlerin doğrudan muhatabıdır. Gerektiği şekilde cevap verilecek mekanizma oluşturulmalıdır. Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze barış gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır. Bu barış gücünde soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere soykırım ve işgal karşıtı tüm ülkeler bulunmalıdır.”

İslam
Tehdit
Trump'In

İlgili Haberler

Bağcılar’da seyir halindeki cip yandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 16:10

Bağcılar’da seyir halindeki cip yandı haberi

Esenyurt’ta ters yönde giden minibüsün sürücüsüne para cezası uygulandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 16:00

Esenyurt’ta ters yönde giden minibüsün sürücüsüne para cezası uygulandı haberi

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki minibüs yandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 15:35

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki minibüs yandı haberi

Tekirdağ’da “Kardeş camiler buluşması” etkinliği düzenlendi haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 15:00

Tekirdağ’da “Kardeş camiler buluşması” etkinliği düzenlendi haberi

Bursa’da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 15:00

Bursa’da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Kırklareli’nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 14:54

Kırklareli’nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi haberi

Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı haberi Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı haberi Ümraniye’de aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası haberi Ümraniye’de aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası haberi