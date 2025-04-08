İstanbul’da “Ulusal İlkokul Matematik Standartları Şurası” düzenlendi haberi

Enstitü Sosyal, Türkiye'de ilkokul matematik eğitiminin niteliğini artırmak, öğrenci yeterliliklerini güçlendirmek ve öğretim programlarıyla uyumlu, ölçülebilir standartlar geliştirmek amacıyla “Ulusal İlkokul Matematik Standartları Şurası” düzenledi.

Üsküdar'daki Enstitü Sosyal'de düzenlenen şurada, “temel ve ileri düzey” olarak hazırlanan “Ulusal İlkokul Matematik Standartları” akademisyenler, öğretmenler ve alanında uzman isimler tarafından tartışıldı.

Standartları belirlemek ve ilkokuldan mezun olan öğrencilerin sahip olması gereken matematik yeterliliklerini ele almak amacıyla düzenlenen şurada konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, eğitim sistemlerinde kaliteden bahsetmek için sistemin kendine ait öğrenme standartlarının olması gerektiğini belirtti.

Her öğrencinin aynı şekilde öğrenmediğini, temel düzeyde veya daha hızlı öğrenen öğrenciler olduğunu kaydeden Armağan, “Standartlaşmaya gittiğimiz zaman öğrencilerinizin farklı öğrenme düzeyinde farklılaşmalarını tespit etme şansınız olur. Aksi halde her çocuk aynı öğrenir kabulüyle aslında pek çok çocuğun da sınıfta sıkılmasına, eğitim sürecinde sıkılmasına sebep olacağımız bir iklim oluşturmuş oluruz ki bundan kaçınmak için standartlarımızı belirlememiz gerek.” ifadelerini kullandı.

Armağan, koronavirüs pandemisinin ardından tüm dünyanın öğrenme boşluklarıyla mücadele ettiğini belirterek, “Standart dediğimiz şey tam bir geri bildirim mekanizmasıdır. Yani sınıfın içerisindeki farklı düzeylerdeki çocuklara geri bildirim verme kapasitesini, öğretmenin ve okulun kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu, günün sonunda sistemin ölçme değerlendirme perspektifini, kişilerin özel öğrenme ihtiyaçlarına dönük geri bildirim verme kapasitelerini arttıran bir şey olacak. Totali de tabii ki eğitim kalitesini arttıran bir husus olacak.” şeklinde konuştu.

Sistemin, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin daha çok yararına olacağını dile getiren Armağan, şöyle devam etti:

“Biz enstitü olarak ilkokul matematik alanında bir taslak sunacağız. Bir ay süreyle de web sitemizde görüşe açacağız. Bu sadece bizim kendi matematik uzmanlarımızın üzerine konuşacağı bir konu değil. Gerek velilerin, gerek öğretmenlerin gerekse de diğer matematik uzmanlarının, öğrenme uzmanlarının görüş vermesi gereken bir alan. Bir ay görüş almaya devam edeceğiz. Ben bu konuda bütün paydaşlarımızın görüş vermesini ve bizi bu süreçte desteklemelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü hep birlikte oluşturmamız gereken ve mutabakat sağlamamız gereken bir konu. Bunu sağlayabilirsek inşallah daha kaliteli, daha verimli bir eğitim sistemine doğru ilerlemiş oluruz.”

– “Standartlar geliştirilebilir, yenileri eklenebilir”

Enstitü Sosyal Uzman Araştırmacısı Doç. Dr. Zeynep Yıldız da standartları “bir ders veya bir disiplinle alakalı olarak belirli bir süreçte öğrenilmesi gereken genel bilgi ve içerikleri belirlemek” olarak tanımlayarak, çalışmaları gerçekleştirirken müfredatı baz alarak araştırmalar yaptıklarını kaydetti.

Çalışmalarda, eğitimdeki standartların genel olarak içerik ve süreç olarak ayrıldığını gördüklerini kaydeden Yıldız, “Biz temel düzeyde standartları sağlayabilen çocukların, bir üst kademede neler öğrenebileceklerini ifade edecek şekilde ileri düzey matematik standartlarını da belirlemeye çalıştık. Çalışmaları müfredatla tamamen bağlantılı olarak gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Matematik eğitimiyle ilgili yaşanan zorlukların üzerinde tartışılması gereken farklı bir boyut olduğunu dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

“Standartlar sihirli bir değnek değil ancak illaki biz ciddi faydaları olacağını düşündüğümüz için bu standartları belirleme projesine kalkıştık ve gerçekleştirdik. Özellikle hedeflerin daha genel bir şekilde ifade edilmesi, eğitimdeki tüm paydaşlara katkı sağlayacak bir şey. Bu hedefleri bilmek, bir öğretmenin neleri öğretmekle mükellef olduğunu birazcık daha kolay, daha net görebilmesi için kıymetli. Bir öğrencinin ilkokulu bitirdiğinde matematikle ilgili neleri bilmesi gerektiğini anlayabilmesi ya da bir velinin matematik eğitimi noktasında çocuğunun bilmesi gerekenlerin farkında olması gibi durumlara katkı sağlayacak bir süreç. Bu standartlar geliştirilebilir, daha da yenileri eklenebilir, dolayısıyla dinamik bir süreç olduğunu vurgulamak bizim için çok önemli.”

Enstitü Sosyal Uzman Araştırmacıları Doç. Dr. Yıldız ve Dr. Oğuz Köklü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli göz önünde bulundurularak hazırlanan standartlar, toplantıda katılımcılarla paylaşılırken, Enstitü Sosyalin web sitesinde de paydaşlara açılarak, standartların geliştirilmesi için öneriler alınacak.