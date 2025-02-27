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Anadolu Ajansı ev sahipliğinde iklim değişikliği paneli düzenlendi haberi
İstanbul Çocukları Vakfından proje tanıtım toplantısı haberi
TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik’in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğrafi işaret belgelerini takdim etti haberi
Kocaeli’de “28 Şubat: 28 Yılın Ardından” paneli düzenlendi haberi
Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Akademisi Birinci Dönem Açılış Programı’nda konuştu: haberi
Tekirdağ’da “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı” düzenlendi haberi
Innovation Campus, 5 yılda Türkiye’de binlerce genci dijital dünyaya hazırladı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti haberi
Bağcılar’da “Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi” açıldı haberi
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İstanbul’daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46’sı tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen terör operasyo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46’sı tutuklandı haberi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen terör operasyonunda gözaltına alınan 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 46'sı tutuklandı.

13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

– Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen 68 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Zeynel P'nin sözde sorumluluğunda olduğu belirlenen “İlim ve Hikmet Dergisi” adı altında bir araya gelerek yasa dışı toplantılar düzenledikleri ve aralarında Gürcistan ve Afrika ülkelerinde askeri ve ideolojik eğitim faaliyetleri yürüten zanlıların da olduğu tespit edilmişti.

Baskınlarda 60 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda dijital materyal, 2 şarjör, 155 fişek, 1 kasatura, 3 bin 947 dolar, terör örgütüne ait 4 flama, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlara ait kitaplar ele geçirilmiş, zanlıların yasa dışı olarak toplandıkları adres de mühürlenmişti.

Şüpheli

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