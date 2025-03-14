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Kızılay’dan Karamürsel’de her gün 300 kişiye iftar haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic’i kabul etti haberi
TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi
İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi
Maltepe Üniversitesi’nde 14 Mart Dünya Matematik Günü kutlandı haberi
GÜNCELLEME – İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu haberi
Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi
Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi
Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor haberi
ÇOMÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı haberi
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İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Karamürsel'de 263 milyon 834 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.İSU'dan yapılan açıklamada, Karamürsel'deki altyapı yatırımlarının devam ettiği belirtildi.Çalışmalar kapsamında ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Karamürsel'de 263 milyon 834 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

İSU'dan yapılan açıklamada, Karamürsel'deki altyapı yatırımlarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında altyapıyı güçlendirmek ve modernleştirmek amacıyla toplam 72 bin 513 metre içme suyu hattı, 10 bin 152 metre kanalizasyon hattı ve 407 metre yağmur suyu hattı inşa edildiği kaydedildi.

Karamürsel'de sağlıklı suya erişim ve kesintisiz su temini için 5 farklı noktada içme suyu deposu inşa edildiği aktarılan açıklamada, “İhsaniye'de 100 metreküplük, Kızderbent'te 300 metreküplük, Karapınar'da bin metreküplük, Avcıköy'de 300 metreküplük ve Oluklu'da 50 metreküplük içme suyu deposu yapılarak devreye alındı. Ayrıca, ilçede suyun daha verimli dağıtılmasını sağlamak amacıyla Kırkmerdiven bölgesinde yapımı tamamlanan içme suyu terfi merkezi hizmete alındı.” ifadeleri kullanıldı.

Çalışmalar kapsamında çevreyi koruma ve su taşkınlarını önleme amacıyla 9 bin 200 metre dere temizliği yapıldığı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen İhsaniye Barajıyla ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtilen açıklamada, barajın içme suyu iletim hattı ve arıtma tesisi çalışmalarında ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 bin 750 metre tünel iletim hattı, 16 bin metre çelik boru isale hattı ve 100 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edildiği ifade edildi.

Projenin tamamlanmasıyla İhsaniye Barajı'nın, Karamürsel ve çevredeki ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

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