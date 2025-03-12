İtalya’dan Azerbaycan’a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule’den geçiş yaptı haberi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 11 kaplanı taşıyan tır kontrollerinin ardından geçiş yaptı.

İtalya'dan yola çıkan kaplanları taşıyan tır sınır kapısına ulaştı.

Azerbaycan'a transit geçiş izni istenen ve içinde 11 kaplanın olduğu tır Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrol edildi.

Gümrükteki işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapan tır Azerbaycan'a geçiş yapacak.