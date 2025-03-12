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İtalya’dan Azerbaycan’a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule’den geçiş yaptı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Edirne’de alışveriş merkezinin bahçesinde mobilya satışı yapılan çadırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Visa kart kullanıcılarının oyun harcamaları 2024’te Avrupa’da yüzde 16,7 arttı haberi
Balıkesir’de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi haberi
Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi
Çanakkale’de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Kariyer.net’in “Adını Koyalım” hareketi, ödül kazandı haberi
“Çevre sorunları ve medyanın rolü” İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da ele alındı haberi
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İtalya’dan Azerbaycan’a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule’den geçiş yaptı haberi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 11 kaplanı taşıyan tır kontrollerinin ardından geçiş yaptı.İtalya'dan yola çıkan kaplanları taşıyan tır sınır kapısına ulaştı.Azerbaycan'a transit geçiş izni istenen ve içinde 11 kaplanın olduğu tır Kap...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İtalya’dan Azerbaycan’a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule’den geçiş yaptı haberi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 11 kaplanı taşıyan tır kontrollerinin ardından geçiş yaptı.

İtalya'dan yola çıkan kaplanları taşıyan tır sınır kapısına ulaştı.

Azerbaycan'a transit geçiş izni istenen ve içinde 11 kaplanın olduğu tır Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrol edildi.

Gümrükteki işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapan tır Azerbaycan'a geçiş yapacak.

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