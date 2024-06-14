İzmir’de, balkonuna tırmanarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Karabağlar ve Konak ilçelerinde kapısı açık balkonlardan girilen 7 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Saha çalışmaları yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli N.T.C’yi (58) Konak Şehitler Korusu’nda saklandığı çalılıklar arasında yakaladı.

N.T.C’nin 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin balkonlara tırmanması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde sokakta yürüyen şüphelinin evleri inceledikten sonra balkonlara tırmanması yer alıyor.