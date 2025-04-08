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İzmit Körfezi’nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

- Gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenilen yangında soğutma çalışması yapılıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İzmit Körfezi’nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı “Hafnia Africa” isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.

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